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30 de marzo de 2026 - 12:57
Salud.

Alerta en el norte por casos de meningitis: qué hay que saber

En Salta se detectaron ocho casos de meningitis de distintos orígenes. Especialistas explican síntomas y piden consulta médica temprana

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alerta en el norte por casos de meningitis: qué hay que saber

Alerta en el norte por casos de meningitis: qué hay que saber

En el norte del país se registran casos de meningitis que generan alerta en el sistema de salud y preocupación en la población. Los cuadros se detectan en la provincia de Salta y corresponden a distintos tipos de la enfermedad, según informan especialistas.

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El dato cobra relevancia en Jujuy por la cercanía geográfica y el constante movimiento de personas entre ambas provincias. Profesionales de la salud buscan llevar información clara sobre síntomas y formas de actuación ante posibles casos.

Qué tipos de meningitis se detectan en la región

De acuerdo a los reportes médicos, se identifican ocho casos con diferentes causas. Dos corresponden a meningitis por tuberculosis, uno a meningoencefalitis bacteriana, cuatro a cuadros virales y uno a origen fúngico.

Los especialistas aclaran que no se trata de meningitis meningocócica, que presenta mayor nivel de contagio y activa alertas sanitarias más estrictas.

Cada tipo responde a un agente distinto, lo que implica abordajes médicos específicos. Las causas pueden incluir virus, bacterias, hongos e incluso parásitos en algunos pacientes.

Síntomas que se repiten en los distintos cuadros

Más allá del origen, la meningitis presenta señales similares en la mayoría de los casos. El dolor de cabeza intenso aparece como uno de los síntomas principales.

También se registra sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos y malestar general. En algunos pacientes, los vómitos aparecen de forma repentina.

Otro signo clave es la rigidez en el cuello, que limita el movimiento hacia adelante. Esta dificultad suele ser uno de los indicadores más característicos de la enfermedad.

Además, pueden aparecer síntomas neurológicos que requieren atención inmediata.

La consulta temprana, un punto clave

Profesionales de la salud remarcan la importancia de acudir a un centro médico ante los primeros síntomas. El tiempo de reacción resulta fundamental para el diagnóstico.

Las primeras 24 horas desde el inicio del cuadro se consideran decisivas. En ese período se pueden realizar estudios clínicos y definir el tratamiento adecuado según la causa.

La detección temprana permite mejorar la respuesta médica y evitar complicaciones.

COVID-19: nuevas variantes en circulación

En paralelo, especialistas mencionan la presencia de subvariantes de COVID-19 que circulan a nivel global. Estas pertenecen a la familia Ómicron y ya se detectan en varios países.

Según explican, no presentan mayor gravedad que variantes anteriores, aunque muestran mayor capacidad de propagación.

Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta intenso, dolores corporales y, en algunos casos, manifestaciones gastrointestinales.

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