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26 de marzo de 2026 - 13:11
Salud.

Liberación de patentes farmacéuticas: qué puede cambiar y a quiénes impacta

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy aclararon que la liberación de patentes no cambiaría los medicamentos actuales, sino futuras terapias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
“En efecto, se pone de manifiesto que el DNU suspendido desatendía esta función esencial, al habilitar la venta de medicamentos fuera de farmacias, flexibilizar las condiciones de habilitación, reducir controles y permitir la intervención de personas no formadas ni capacitadas profesionalmente”, Confederación Farmacéutica Argentina&nbsp;(COFA)

“En efecto, se pone de manifiesto que el DNU suspendido desatendía esta función esencial, al habilitar la venta de medicamentos fuera de farmacias, flexibilizar las condiciones de habilitación, reducir controles y permitir la intervención de personas no formadas ni capacitadas profesionalmente”, Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)

La discusión sobre la liberación de patentes farmacéuticas abrió interrogantes sobre el acceso a los medicamentos, los precios y el tipo de tratamientos que podrían empezar a llegar al país. En ese marco, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez, explicó que el impacto no estaría en los remedios de uso habitual que hoy se consiguen en farmacias, sino en nuevas terapias y nuevos desarrollos.

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Nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos siempre defendimos al medicamento como un bien social. Entonces es un medicamento que tiene que estar accesible a toda la población”, sostuvo Martínez, al fijar la postura del sector.

Qué medicamentos podría afectar

Una de las aclaraciones centrales que hizo el referente es que estas medidas no modificarían los precios ni las condiciones de los medicamentos que ya están en circulación. “En los que ya están, no. Este tipo de medidas no son retroactivas. Todo lo que tenemos hasta el momento, como conocemos los medicamentos, no tendrían que tener ninguna modificación”, explicó.

Según detalló, la discusión se concentra en otro terreno:

“Esto es todo para nuevas terapias, que ingresen nuevas moléculas, nuevos desarrollos”. “Esto es todo para nuevas terapias, que ingresen nuevas moléculas, nuevos desarrollos”.

Es decir, no se trata de medicamentos masivos o de uso cotidiano, sino de tratamientos más específicos. “No son las drogas masivas que nosotros conocemos, son terapias más específicas”, señaló.

De acuerdo con Martínez, la medida podría impactar principalmente en pacientes que necesitan tratamientos para patologías más complejas. “Son todo por ahí para enfermedades más complejas. No son los medicamentos que tenemos habitualmente en las farmacias”, indicó.

Por eso, el punto más sensible para el sector no es solo la llegada de nuevos productos, sino la posibilidad real de acceso. “Hay tratamientos que son muy caros, entonces tiene que haber una competencia, tiene que haber una posibilidad de accesibilidad para todo el que lo necesite”, remarcó.

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La principal preocupación: el precio

Si bien desde el Colegio de Farmacéuticos ven con buenos ojos el ingreso de nuevas terapias, también advierten sobre los costos que podrían tener. “Estamos de acuerdo que vengan medicamentos nuevos, porque hay muchas terapias nuevas que son necesarias, que se tienen que implementar, pero que tienen que venir a un precio accesible”, planteó Martínez.

Consultado sobre si esos valores podrían ser elevados, respondió: “Entendemos que sí. El desarrollo de drogas nuevas es muy costoso, así que seguramente los precios iban a ser importantes”.

En ese sentido, también mencionó otro tema que inquieta al sector: la posibilidad de que se consoliden posiciones dominantes en el mercado. “Lo que nos preocupa son los costos y el tema también de los monopolios, que haya una buena competencia y que sean accesibles a todos”, expresó.

Cuándo podría verse ese impacto

Sobre los tiempos concretos en los que podrían empezar a observarse estos cambios, Martínez dijo que todavía no hay certezas. “Esos tiempos no los tenemos. Los laboratorios son muy poderosos y calculo que eso depende de ellos”, afirmó.

Aun así, consideró que si la medida queda firme, el ingreso de estas nuevas terapias podría producirse sin demasiado margen. “Si esto ya está firme, tendrían que estar ingresando en cualquier momento este tipo de drogas”, explicó.

La situación actual en las farmacias

Más allá de este debate, Martínez aclaró que hoy las farmacias tienen disponibilidad de medicamentos de uso más frecuente. “Para ese tipo de farmacias están con stock”, dijo al ser consultado por remedios para cuadros gripales y otras patologías comunes.

Sin embargo, señaló que el sector sigue arrastrando otra preocupación diaria: la relación con las obras sociales. “Con la misma preocupación de siempre, como veníamos con el tema de las obras sociales, de que se normalicen los pagos, que eso sí es un problema que está padeciendo la farmacia”, concluyó.

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