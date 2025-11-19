miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 15:53
Salud.

Rebrote de Covid-19 en Formosa: 341 contagios en una semana y vuelta a medidas preventivas

Formosa informó 341 casos positivos sobre 1.422 test y un índice de positividad del 24%. No hay internados, pero recomiendan reforzar las medidas de prevención.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El gobierno de Formosa reclamó volver a las medidas preventivas

El gobierno de Formosa reclamó volver a las medidas preventivas

La provincia de Formosa encendió una luz de alerta sanitaria tras confirmar un rebrote de casos de Covid-19 y decidir la reinstauración de algunas medidas preventivas que remiten a la época de la pandemia. Según el último parte del Ministerio de Desarrollo Humano, en la última semana se realizaron 1.422 test de vigilancia y búsqueda activa, de los cuales 341 dieron positivo, lo que llevó el índice de positividad al 24%.

Los diagnósticos se concentraron principalmente en Formosa capital (250 casos), pero también se registraron contagios en distintas localidades del interior: El Colorado, Laguna Blanca, Estanislao del Campo, Clorinda, Palo Santo, Villa Dos Trece, El Espinillo, General Mansilla, Guadalcázar, Ibarreta, San Martín Dos, Laguna Naineck, El Potrillo, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, Comandante Fontana y Gran Guardia. En total, la provincia reporta 408 casos activos, 164 altas médicas en la última semana y sin pacientes internados por Covid-19 hasta el momento.

Alerta en Formosa por un rebrote de casos de covid-19: hay más de 340 casos
Alerta en Formosa por un rebrote de casos de covid-19: hay más de 340 casos

Alerta en Formosa por un rebrote de casos de covid-19: hay más de 340 casos

Rebrote y medidas que vuelven en Formosa

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias formoseñas pidieron a la población “sostener las medidas de prevención a fin de cortar la circulación del virus”. Entre las recomendaciones, remarcaron el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, la ventilación cruzada de ambientes, evitar lugares cerrados con alta concentración de personas y retomar el uso de barbijo cuando no sea posible permanecer al aire libre o mantener distancia. i

La directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, explicó que la provincia atraviesa “un nuevo incremento de contagios” en un contexto de alta circulación viral y cambios bruscos de temperatura. Al mismo tiempo, destacó que, pese al aumento de casos, no se registran internaciones y que los cuadros moderados de semanas anteriores ya recibieron el alta, aunque insistió en la consulta médica temprana ante síntomas como fiebre, congestión o dolores musculares.

Qué pasa en el resto del país: ¿hubo otros rebrotes en 2025?

A nivel nacional, los datos del Boletín Epidemiológico Nacional muestran que durante 2025 los casos de Covid-19 se mantuvieron en valores bajos, con un ligero ascenso desde la semana 34 y porcentajes de positividad que en las últimas semanas superaron el 10% en algunos puntos de la vigilancia centinela. Sin embargo, especialistas señalan que Formosa es, por ahora, el rebrote provincial más claro del año, en buena medida porque es una de las pocas jurisdicciones que sigue testeando de forma amplia.

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Por  Agustina Medina

