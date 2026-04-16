Alertan por la falta de cuidado de la voz en Jujuy y piden mayor concientización

En el marco del Día Mundial de la Voz , especialistas en salud vocal advierten sobre la falta de hábitos de cuidado en Jujuy y la escasa información que circula sobre patologías vinculadas. La fecha, que se conmemora cada 16 de abril, busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir trastornos y promover el uso adecuado de la voz en la vida cotidiana y profesional.

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En ese contexto, la fonoaudióloga Cecilia Rueda destacó la necesidad de instalar el lema internacional en la provincia . “En Jujuy queremos llevar el lema ‘cuidando nuestras voces’, que es el eje del Día Mundial de la Voz. Tenemos que concientizar sobre su cuidado”, expresó.

La especialista remarcó que en la provincia existe un bajo nivel de atención sobre la salud vocal, lo que deriva en múltiples problemáticas que no siempre reciben tratamiento adecuado.

Rueda señaló que muchas personas no reconocen la importancia de cuidar su voz ni conocen a los profesionales que intervienen en su tratamiento. “ En Jujuy muy poca gente cuida la voz. Se presentan problemas de higiene vocal y hay muchas patologías que no se abordan”, explicó.

En esa línea, indicó que existe desconocimiento sobre el rol del otorrinolaringología y la foniatría. “Las personas creen que solo cuentan con sus cualidades naturales para hablar, pero no saben que existe una habilitación y rehabilitación vocal”, afirmó.

La profesional también remarcó la importancia de prestar atención ante cualquier alteración. “Cuando hay cambios en la voz hay que observar. No es fácil cuidarla, tampoco habilitarla o rehabilitarla. Es un proceso que requiere estudio y estrategias”, sostuvo.

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Profesionales y formación en el uso de la voz

El abordaje de la salud vocal incluye distintos especialistas, según el caso. Rueda explicó que el tratamiento puede involucrar a médicos, fonoaudiólogos y otros profesionales vinculados al uso de la voz.

“La patología la aborda el otorrinolaringólogo y luego puede haber derivaciones a fonoaudiólogas. También intervienen profesores de canto o depende la profesión de cada persona”, detalló.

Además, mencionó que el trabajo sobre la voz no se limita a la salud, sino que también abarca aspectos comunicacionales. “Se trabaja la oratoria. Antes se escuchaba mucho sobre eso y hoy se habilita cada vez más”, indicó.

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Propuestas para incorporar la educación vocal

En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Voz, se realizaron talleres y espacios de formación que buscan ampliar el conocimiento sobre el tema. En ese ámbito, surgieron iniciativas para fortalecer la enseñanza vocal en el sistema educativo.

“Nos enteramos que se propone en la Legislatura la implementación de la educación vocal en las aulas, sobre todo para docentes”, comentó Rueda.

La especialista destacó el impacto que podría tener esta medida. “Es importante porque les permitirá utilizar mejor sus recursos y cuidar su herramienta de trabajo”, afirmó.

Actualmente, algunas carreras incluyen contenidos vinculados al uso de la voz, aunque no existe una regulación general sobre esta formación en la provincia.