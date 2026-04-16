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16 de abril de 2026 - 12:02
Jujuy.

Entre velas y barricas: brindá en lo alto de Jujuy con la noche del Malbec

El evento se realizará el 24 de abril en Altos de la Viña de San Salvador de Jujuy con menú de cuatro pasos y maridaje de Antropo Wines.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Antropo Wines
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La iniciativa reúne cocina de autor y vinos locales en una velada pensada para quienes buscan disfrutar de sabores intensos y una ambientación especial. La propuesta incluye un recorrido gastronómico acompañado por etiquetas seleccionadas.

El encuentro pone el foco en el Malbec, una de las variedades más representativas del país, en un formato que combina degustación, ambiente y experiencia.

Antropo Wines (1)

Gastronomía y vinos en una misma experiencia

El menú estará a cargo del chef ejecutivo Damián Héctor Ortegoza, quien diseñó una propuesta de cuatro pasos para la ocasión. Cada plato se integrará con el maridaje, con una secuencia pensada para resaltar aromas y texturas.

El acompañamiento de vinos estará a cargo de Antropo Wines, reconocida por su producción local y su perfil innovador dentro del sector vitivinícola jujeño.

La combinación entre cocina y vino marca el eje central del evento, con una propuesta que busca generar una experiencia completa para los asistentes.

hotel altos de la viña

Fecha, lugar y cómo reservar

“Entre Velas y Barricas” se llevará a cabo el 24 de abril a las 21 en el Hotel Altos de la Viña. El evento contará con cupos limitados y se requiere reserva previa. El valor por persona es de $65.000 finales, con todos los servicios incluidos dentro de la experiencia gastronómica y el maridaje.

Las reservas se realizan a través del número +54 11 5031 9635, habilitado para consultas y confirmación de asistencia.

antropo wines (3)

Antropo wines (2)

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