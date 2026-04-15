Volverá el peaje en el acceso a Salta: cuándo empezarán a cobrar y qué tramos

Vuelve el peaje en el acceso a Salta: licitarán el tramo de la ruta 9/34 en mayo

El peaje volverá al acceso a la ciudad de Salta como parte de un nuevo esquema de concesión sobre la ruta nacional 9/34 , una traza clave también para Jujuy por su conexión directa con la provincia. Pero el dato central es que no comenzará a cobrarse de inmediato : según lo informado, primero se realizará la licitación en mayo y luego habrá un año completo de obras sin cobro de peaje . Recién después de esa etapa, y una vez certificadas y aprobadas las intervenciones, se habilitará el pago.

La información fue confirmada por el director de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas. Allí se precisó que la licitación del tramo NOA será el 18 de mayo e incluirá a Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero , dentro de una concesión orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad de uno de los corredores más importantes del norte argentino.

Aunque el sistema de peaje regresará al acceso norte de Salta, el cobro no arrancará apenas se adjudique la concesión. El artículo remarca que durante el primer año no se cobrará peaje , porque ese plazo estará destinado a ejecutar tareas de recuperación integral del corredor. Solo cuando esas obras estén terminadas, certificadas y aprobadas, comenzará a regir el pago tanto en el acceso a Salta como en otros puntos del tramo, entre ellos Cabeza de Buey .

Ese punto es clave para los usuarios jujeños que utilizan con frecuencia la ruta 9/34 para viajar hacia Salta, ya que el regreso del peaje impactará directamente en uno de los accesos más transitados de la región, pero no en lo inmediato.

Obra ruta nacional 9/34 Vuelve el peaje en el acceso a Salta: licitarán el tramo de la ruta 9/34 en mayo

El tramo que une Salta con Jujuy

Según lo publicado, el tramo salteño de la concesión irá desde el ingreso por La Candelaria, pasando por Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes, hasta el límite con Jujuy. Además, como novedad, se incorporará un sector que hasta ahora no estaba bajo concesión: aproximadamente 45 kilómetros desde la rotonda de Torzalito hasta el acceso a la capital salteña.

En ese corredor se prevé justamente el regreso del peaje en la salida norte de la ciudad de Salta, un sistema que ya había existido años atrás y que ahora vuelve a plantearse como forma de financiamiento para el mantenimiento vial.

Qué obras harán antes de empezar a cobrar

El plan previsto para el primer año incluye trabajos de reparación de calzada, reacondicionamiento de banquinas, reposición de señalización y demarcación horizontal. Desde Vialidad Nacional advirtieron además que hay sectores con deterioro importante, especialmente entre Rosario de la Frontera y Metán, donde hoy se concentran algunas de las mayores complicaciones del corredor.

El nuevo esquema también prevé que el control de la concesión quede en manos de Vialidad Nacional, con seguimiento sobre el cumplimiento de las obras. En paralelo, siguen abiertas causas judiciales vinculadas al estado actual de la ruta, incluidas medidas impulsadas desde Metán y embargos dictados por la Justicia federal contra la concesionaria vigente.