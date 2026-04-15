miércoles 15 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de abril de 2026 - 14:02
Sociedad.

Volverá el peaje en el acceso a Salta: cuándo empezarán a cobrar y qué tramos

El nuevo esquema de concesión de la Ruta Nacional 9 y 34 será licitado el 18 de mayo e incluirá a Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Peaje en Salta

Peaje en Salta

Vuelve el peaje en el acceso a Salta: licitarán el tramo de la ruta 9/34 en mayo

Vuelve el peaje en el acceso a Salta: licitarán el tramo de la ruta 9/34 en mayo

El peaje volverá al acceso a la ciudad de Salta como parte de un nuevo esquema de concesión sobre la ruta nacional 9/34, una traza clave también para Jujuy por su conexión directa con la provincia. Pero el dato central es que no comenzará a cobrarse de inmediato: según lo informado, primero se realizará la licitación en mayo y luego habrá un año completo de obras sin cobro de peaje. Recién después de esa etapa, y una vez certificadas y aprobadas las intervenciones, se habilitará el pago.

Lee además
Presunto abuso en una escuela de Salta presenta la necesidad de actuar con extrema prudencia y rigor técnico para proteger la integridad de todos los niños, sumando que al tratarse de menores no imputables, el abordaje debe ser interdisciplinario y enfocado en la mediación para evitar etiquetas que puedan generar daños duraderos en la vida de los alumnos.
Sociedad.

Presunto abuso en una escuela de Salta: Educación activó el protocolo
Fundación Proyecto Puente pide ropa de abrigo y frazadas para asistir a personas en situación de calle
Sociedad.

Campaña para recolectar ropa de abrigo y frazadas

La información fue confirmada por el director de Vialidad Nacional en Salta, Federico Casas. Allí se precisó que la licitación del tramo NOA será el 18 de mayo e incluirá a Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, dentro de una concesión orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad de uno de los corredores más importantes del norte argentino.

Cuándo volverán a cobrar peaje en la Ruta Nacional 9 y 34 - Salta

Aunque el sistema de peaje regresará al acceso norte de Salta, el cobro no arrancará apenas se adjudique la concesión. El artículo remarca que durante el primer año no se cobrará peaje, porque ese plazo estará destinado a ejecutar tareas de recuperación integral del corredor. Solo cuando esas obras estén terminadas, certificadas y aprobadas, comenzará a regir el pago tanto en el acceso a Salta como en otros puntos del tramo, entre ellos Cabeza de Buey.

Ese punto es clave para los usuarios jujeños que utilizan con frecuencia la ruta 9/34 para viajar hacia Salta, ya que el regreso del peaje impactará directamente en uno de los accesos más transitados de la región, pero no en lo inmediato.

Obra ruta nacional 9/34
Vuelve el peaje en el acceso a Salta: licitarán el tramo de la ruta 9/34 en mayo

Vuelve el peaje en el acceso a Salta: licitarán el tramo de la ruta 9/34 en mayo

El tramo que une Salta con Jujuy

Según lo publicado, el tramo salteño de la concesión irá desde el ingreso por La Candelaria, pasando por Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes, hasta el límite con Jujuy. Además, como novedad, se incorporará un sector que hasta ahora no estaba bajo concesión: aproximadamente 45 kilómetros desde la rotonda de Torzalito hasta el acceso a la capital salteña.

En ese corredor se prevé justamente el regreso del peaje en la salida norte de la ciudad de Salta, un sistema que ya había existido años atrás y que ahora vuelve a plantearse como forma de financiamiento para el mantenimiento vial.

Qué obras harán antes de empezar a cobrar

El plan previsto para el primer año incluye trabajos de reparación de calzada, reacondicionamiento de banquinas, reposición de señalización y demarcación horizontal. Desde Vialidad Nacional advirtieron además que hay sectores con deterioro importante, especialmente entre Rosario de la Frontera y Metán, donde hoy se concentran algunas de las mayores complicaciones del corredor.

El nuevo esquema también prevé que el control de la concesión quede en manos de Vialidad Nacional, con seguimiento sobre el cumplimiento de las obras. En paralelo, siguen abiertas causas judiciales vinculadas al estado actual de la ruta, incluidas medidas impulsadas desde Metán y embargos dictados por la Justicia federal contra la concesionaria vigente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presunto abuso en una escuela de Salta: Educación activó el protocolo

Campaña para recolectar ropa de abrigo y frazadas

De cuánto es el aumento para jubilados en mayo 2026

Por qué conviene usar vinagre antes de freír las papas fritas

Del aguayo al beige: qué dice un sociólogo jujeño sobre un mundo cada vez más neutro

Lo que se lee ahora
Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”.  
Sociedad.

Un hincha del Arsenal FC demandó a su club por "estrés y ansiedad"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Buscan a un adolescente en Jujuy
Jujuy.

Buscan a un adolescente en Jujuy

Decomisaron un cargamento de carbonato de sodio con destino a Jujuy
Policiales.

En Santa Fe secuestraron 27 toneladas de carbonato de sodio que iban hacia Jujuy

Cinco siniestros viales en la mañana jujeña: choques, derrapes y demoras en distintos puntos de la Capital video
Jujuy.

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Trata de personas exprés (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel