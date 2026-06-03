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3 de junio de 2026 - 09:34
Sociedad.

Ushuaia: hallaron muertos a un guía de montaña y a una turista en el glaciar Vinciguerra

Las víctimas habían salido de excursión y no regresaron. La alerta fue dada por la madre del guía y los cuerpos fueron encontrados durante el operativo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un guía y una turista uruguaya murieron en una excursión al glaciar Vinciguerra.

Un guía y una turista uruguaya murieron en una excursión al glaciar Vinciguerra.

Un dramático episodio sacudió a la ciudad de Ushuaia durante la mañana de este martes, luego de que fueran encontrados muertos Emiliano Feidas, reconocido guía de montaña de la zona, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.

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La noticia generó una profunda conmoción en Ushuaia tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de Emiliano Feidas, guía especializado en actividades de montaña, y de Abril Melina Marino Pereira, una joven visitante uruguaya de 25 años.

Glaciar Vinciguerra.

Cómo se activó la búsqueda en el Glaciar Vinciguerra

Ambos perdieron la vida mientras realizaban una travesía en el Glaciar Vinciguerra, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego. La búsqueda fue llevada adelante por equipos de Defensa Civil de Ushuaia junto con integrantes de la Comisión de Auxilio, quienes coordinaron el operativo en la zona.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la alarma se encendió durante la noche del lunes, cuando se puso en marcha el procedimiento de rastreo luego de que la madre del guía advirtiera que ninguno de los dos había regresado dentro del horario previsto.

Situado a aproximadamente 7 kilómetros de Ushuaia, el Glaciar Vinciguerra es uno de los lugares más elegidos por los aficionados al senderismo que visitan la provincia fueguina.

La travesía, que contempla un recorrido total de entre 13 y 14 kilómetros entre ida y vuelta, demanda varias horas de caminata y presenta un nivel de exigencia importante debido a la presencia de turbales, fuertes desniveles, tramos con rocas resbaladizas y sectores cubiertos por hielo o nieve según las condiciones estacionales.

El Glaciar Vinciguerra, uno de los destinos de trekking más populares de Tierra del Fuego, presenta alta dificultad y exigencia física.

Las dificultades propias del recorrido y el mal tiempo tuvieron un papel determinante en el desarrollo de las tareas de rastreo. En declaraciones con colegas de Radio Provincia, Cristian Álvarez, titular de Defensa Civil de Ushuaia y miembro de la Comisión de Auxilio, explicó de qué manera se organizó y ejecutó el operativo de búsqueda y recuperación en la zona.

El operativo, el hallazgo y las dificultades del rescate

La convocatoria a través de la Comisión fue a través de una búsqueda de paradero que realizó la madre de la persona del guía, donde se activa la comisión y se pone inmediatamente a trabajar”, puntualizó Álvarez. Las tareas de búsqueda se desarrollaron durante toda la noche. Los equipos de rescate trabajaron en el lugar hasta las 5 de la madrugada y reanudaron el operativo apenas una hora después, a partir de las 6:00.

Según consignaron medios de la zona, los integrantes del operativo localizaron los cuerpos de Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira en un sector elevado del glaciar. Las primeras evaluaciones apuntan a que ambos habrían sufrido una caída de gran magnitud mientras avanzaban por uno de los segmentos más complejos del ascenso.

Glaciar Vinciguerra.

Las tareas para retirar los cuerpos se vieron dificultadas por el mal tiempo y las complejas características del lugar, una situación señalada tanto por la Comisión de Auxilio como por la Policía de Tierra del Fuego. A su vez, desde el área de turismo de la provincia se advierte que el recorrido presenta un nivel elevado de dificultad y demanda una importante preparación física debido a las exigencias del trayecto.

En la descripción publicada en su página oficial, se explica que “el sendero atraviesa un turbal y arroyos, sendas agrestes, pendientes pronunciadas y muchas veces zonas barrosas, para llegar a la imponente laguna de deshielo por encima del límite de bosque. Avanzando un poco más se encuentran las cuevas del glaciar a las que se pueden acceder únicamente en compañía de guías especializados”.

En ese contexto, Cristian Álvarez remarcó la importancia de contar con el equipo adecuado para este tipo de travesías. “No se puede ir solamente con morseto a hacer un tránsito de glaciar”, advirtió, al referirse a las exigencias técnicas que demanda la actividad.

Un guía experimentado y los riesgos de la montaña fueguina

Por su parte, Emiliano Feidas acostumbraba a mostrar en sus redes sociales, especialmente en Instagram, distintas expediciones y actividades al aire libre de las que participaba. En esas publicaciones reflejaba su fuerte vínculo con la montaña, así como su afición por disciplinas como el splitboard, una práctica emparentada con el snowboard.

Una de las imágenes que Emiliano Feidas compartió en su Instagram.

Lo ocurrido vuelve a evidenciar los peligros que implican las actividades desarrolladas en entornos de alta montaña y zonas glaciares, donde las condiciones pueden representar un riesgo significativo incluso para deportistas y guías con amplia trayectoria y experiencia.

Álvarez señaló que quienes practican este tipo de actividades son conscientes de que se desarrollan en escenarios donde el riesgo está siempre presente. “La gente que realiza este tipo de actividad sabe que está en peligro, está todo el tiempo ahí latente. Es una actividad que tiene riesgo, ya de por sí”, sostuvo. Además, remarcó que durante el invierno resulta fundamental conocer las características del terreno y disponer del equipamiento técnico necesario antes de emprender cualquier excursión.

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En ese marco, las autoridades fueguinas insistieron en la importancia de reforzar las medidas de seguridad durante la temporada invernal, especialmente entre quienes optan por recorridos de elevada complejidad, como los que conducen al Glaciar Vinciguerra.

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