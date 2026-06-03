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3 de junio de 2026 - 11:46
Sociedad.

Ni wide leg ni mom: cuáles son los jeans que marcan tendencia este 2026

El nuevo diseño de denim se impone en las calles, las redes sociales y las vidrieras. Su silueta curva marca la tendencia del año

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Ni wide leg ni mom: cuáles son los jeans que marcan tendencia este 2026

Ni wide leg ni mom: cuáles son los jeans que marcan tendencia este 2026

El mundo de la moda suma un nuevo protagonista. Durante 2026, el jean barrel leg comenzó a ocupar el lugar que durante años tuvieron los modelos wide leg, rectos y mom. La tendencia ya aparece en pasarelas internacionales, locales de indumentaria y perfiles de influencers que marcan el rumbo de la temporada. Su diseño combina comodidad, estilo y una silueta diferente que atrae cada vez a más consumidores.

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El fenómeno se observa en ciudades referentes de la moda como París y Milán, aunque su expansión ya alcanza a distintos mercados de América Latina, incluida Argentina. Marcas nacionales e internacionales incorporan este corte en sus nuevas colecciones y lo presentan como una de las apuestas fuertes para este año.

Qué es el jean barrel leg

El barrel leg, también conocido como curved jeans, se distingue por una estructura particular. Presenta cintura alta, piernas amplias y una forma curva que genera volumen en la zona media para luego reducirse levemente hacia los tobillos.

A diferencia de los modelos rectos o del clásico wide leg, este diseño crea una silueta más marcada y con mayor personalidad. La forma redondeada aporta un aspecto moderno que transforma incluso los conjuntos más simples.

Su nombre surge justamente de esa apariencia curva que recuerda a un barril. Este detalle estético marca una diferencia clara respecto a los cortes tradicionales que dominaron la moda urbana durante los últimos años.

barrel leg

Por qué se convirtió en la tendencia del momento

Especialistas del sector señalan que el éxito del barrel leg responde a una combinación de factores. Por un lado, mantiene la comodidad que muchos usuarios buscan en un jean de uso diario. Por otro, introduce una propuesta visual novedosa en un contexto donde los cortes más populares comenzaron a repetirse.

Además, el diseño recupera elementos de inspiración vintage sin perder actualidad. Esa mezcla entre referencias retro y una estética contemporánea logra captar la atención de consumidores jóvenes y adultos.

Las redes sociales también impulsan su crecimiento. Videos de estilismo, recomendaciones de influencers y publicaciones de marcas multiplican la visibilidad del modelo y generan interés entre quienes buscan renovar su guardarropa.

Una opción versátil para distintos estilos

Otra de las características que favorece su popularidad es la versatilidad. El barrel leg se adapta a diferentes ocasiones y permite construir looks informales o más elegantes según las prendas elegidas.

Para el uso diario suele combinarse con remeras básicas ajustadas, zapatillas urbanas y accesorios simples. En propuestas más sofisticadas aparece junto a blazers amplios, camisas estructuradas y calzado de diseño.

También resulta una alternativa elegida por quienes buscan destacar la cintura gracias a su tiro alto. Esta característica aporta equilibrio visual y permite jugar con distintas proporciones en el outfit.

Los modelos que quedan relegados

Durante varias temporadas, los jeans wide leg lideraron las preferencias por su comodidad y caída amplia. Los modelos mom también mantuvieron una fuerte presencia gracias a su estética inspirada en los años noventa.

Sin embargo, la aparición del barrel leg introduce una nueva opción para quienes desean alejarse de los cortes tradicionales sin abandonar la comodidad. La propuesta suma volumen, estructura y una imagen más actual.

En las principales vidrieras ya aparecen versiones en denim clásico, lavados claros, tonos oscuros y acabados desgastados. Algunas marcas incluso ofrecen variantes oversized para potenciar aún más la silueta característica del modelo.

Cómo llevar el barrel leg durante 2026

Entre las combinaciones más vistas durante esta temporada se encuentran los conjuntos con tops ajustados que equilibran el volumen del pantalón. También ganan protagonismo las camisas cortas y las prendas que resaltan la cintura.

Las zapatillas chunky continúan como una de las opciones preferidas para acompañar este jean, aunque las botas texanas y los zapatos de punta fina también forman parte de las propuestas más repetidas en las redes y en el street style internacional.

Con una estética diferente y una marcada presencia en las nuevas colecciones, el barrel leg se instala como una de las principales tendencias de moda de 2026.

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