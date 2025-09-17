Almagro vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Almagro y Ferro correspondiente a la fecha 32 de la zona A se disputará en el estadio Tres de Febrero, el sábado 20 de septiembre.

Así llegan Almagro y Ferro En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional Almagro buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Los Andes. Ha perdido en su último encuentro y empatado consecutivamente en 4 partidos anteriores, con 4 goles en el rival. Recibió 5 en su arco durante esos cotejos.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional A Ferro no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante San Miguel. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 4 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-1.

Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar Horario Almagro y Ferro, según país

