Almagro vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

El duelo entre Almagro y Ferro correspondiente a la fecha 32 de la zona A se disputará en el estadio Tres de Febrero, el sábado 20 de septiembre.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Almagro y Ferro correspondiente a la fecha 32 de la zona A se disputará en el estadio Tres de Febrero, el sábado 20 de septiembre.
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Almagro buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Los Andes. Ha perdido en su último encuentro y empatado consecutivamente en 4 partidos anteriores, con 4 goles en el rival. Recibió 5 en su arco durante esos cotejos.
A Ferro no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante San Miguel. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 4 goles a favor y ha recibido 5 en contra.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-1.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.