miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 07:51
B Nacional

Almagro vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

Toda la previa del duelo entre Almagro y Ferro. El partido se jugará en el estadio Tres de Febrero el sábado 20 de septiembre.

Almagro vs Ferro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Almagro y Ferro correspondiente a la fecha 32 de la zona A se disputará en el estadio Tres de Febrero, el sábado 20 de septiembre.

Así llegan Almagro y Ferro

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional

Almagro buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Los Andes. Ha perdido en su último encuentro y empatado consecutivamente en 4 partidos anteriores, con 4 goles en el rival. Recibió 5 en su arco durante esos cotejos.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional

A Ferro no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante San Miguel. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 4 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-1.


Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 33: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
Horario Almagro y Ferro, según país

