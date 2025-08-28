jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 08:14
Almagro vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Todo lo que tienes que saber en la previa de Almagro vs Quilmes. El duelo, a disputarse en el estadio Tres de Febrero el domingo 31 de agosto, comenzará a las 15:30 (hora Argentina) y será dirigido por Adrián Franklin.

BsAs (DataFactory)

Almagro recibe el próximo domingo 31 de agosto a Quilmes por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Tres de Febrero.

Así llegan Almagro y Quilmes

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Almagro en partidos de la Primera Nacional

En la jornada previa, Almagro igualó 1-1 el juego ante Racing (Cba). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 5 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional

Quilmes llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a San Miguel. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Almagro fue el ganador por 0 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Adrián Franklin.


Fechas y rivales de Almagro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Almagro: 31 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Zona A - Fecha 30: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
Horario Almagro y Quilmes, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

