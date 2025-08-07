Almirante Brown vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 10 de agosto, Central Norte visita a Almirante Brown en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Almirante Brown y Central Norte El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional Almirante Brown ganó el encuentro previo ante Nueva Chicago por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte cayó derrotado 0 a 1 ante Chaco For Ever. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Central Norte se impuso por 2 a 1. Lucas Comesaña es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Horario Almirante Brown y Central Norte, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







