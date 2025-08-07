jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:58
B Nacional

Almirante Brown vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

Central Norte se mide ante Almirante Brown en el estadio Fragata Presidente Sarmiento el domingo 10 de agosto a las 15:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Lucas Comesaña.

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 10 de agosto, Central Norte visita a Almirante Brown en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Almirante Brown y Central Norte

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional

Almirante Brown ganó el encuentro previo ante Nueva Chicago por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional

Central Norte cayó derrotado 0 a 1 ante Chaco For Ever. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Central Norte se impuso por 2 a 1.

Lucas Comesaña es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Almirante Brown y Central Norte, según país
  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

