Almirante Brown vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 10 de agosto, Central Norte visita a Almirante Brown en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional.
Así llegan Almirante Brown y Central Norte
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional
Almirante Brown ganó el encuentro previo ante Nueva Chicago por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.
Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional
Central Norte cayó derrotado 0 a 1 ante Chaco For Ever. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 6.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Central Norte se impuso por 2 a 1.
Lucas Comesaña es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 27: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Norte en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 27: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 29: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 30: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Almirante Brown y Central Norte, según país
- Argentina: 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.