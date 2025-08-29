viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 18:50
Commoción.

Apareció otro cuerpo en el canal de riego de Perico: es el segundo en menos de una semana

Vecinos de Perico alertaron sobre la presencia de un cadáver flotando en el canal de riego y fue hallado a la altura del cruce de Los Lapachos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Según confirmaron fuentes policiales en diálogo con TodoJujuy.com, el aviso se dio cerca de las 14:30 en la zona de ingreso al barrio 25 de Mayo. De inmediato, distintas unidades —entre ellas efectivos de la Policía y personal lacustre— iniciaron un rastrillaje por el sector.

Finalmente, alrededor de las 15:30, el cuerpo fue detenido a la altura del cruce de la Ruta Nacional 34, en inmediaciones del acceso a Los Lapachos.

Este hallazgo genera conmoción entre los vecinos, ya que en el lapso de una semana ya son dos los cuerpos encontrados en el mismo canal. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para retirar el cuerpo y avanzar con las pericias correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido.

image
Canal de riego de Perico (foto ilustrativa).

Canal de riego de Perico (foto ilustrativa).

Primer cuerpo hallado en el mismo lugar

El hecho ocurrió el sábado, en el canal, en inmediaciones de la Ruta 46, a la altura de una finca en Perico.

De acuerdo a las primeras informaciones, sería un hombre mayor de edad, cuyo rostro no pudo ser identificado debido al estado en que se encontraba. El cuerpo fue hallado semi sumergido en un canal de tierra, a unos 50 metros de una compuerta metálica que deriva agua desde el canal principal de la planta depuradora.

Según fuentes cercanas a la investigación, la víctima aún no fue identificada y el cuerpo se encuentra en la morgue judicial de Alto Comedero.

