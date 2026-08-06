Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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A partir de las 20:15 (hora Argentina) el próximo domingo 9 de agosto, Racing Club enfrentará a Argentinos Juniors en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Argentinos Juniors y Racing Club El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors ganó el encuentro previo ante Belgrano por 1-0. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 7 goles a favor y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club cayó derrotado 1 a 3 ante Tigre. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 4.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Racing Club se impuso por 2 a 1. Pablo Dóvalo es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs River Plate: 16 de agosto - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lanús: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Banfield: 14 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Boca Juniors: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Argentinos Juniors y Racing Club, según país Argentina: 20:15 horas

Colombia y Perú: 18:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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