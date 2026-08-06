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6 de agosto de 2026 - 13:14
Liga Profesional

Gimnasia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Gimnasia vs Barracas Central, que se enfrentarán en el Bosque el próximo domingo 9 de agosto a las 17:45 (hora Argentina). Nicolás Lamolina será el árbitro del partido.

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Gimnasia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura se jugará el próximo domingo 9 de agosto a las 17:45 (hora Argentina).

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Así llegan Gimnasia y Barracas Central

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia derrotó por 2 a 1 a Aldosivi en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Dep. Riestra. Lleva 2 partidos sin ser derrotado, con un balance de 3 tantos marcados y ninguno en su arco durante esos encuentros.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Barracas Central resultó vencedor por 2 a 0.

El próximo juego de Gimnasia será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el clásico platense frente a Estudiantes. El duelo se disputará el 15 de agosto, desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Lamolina.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Estudiantes: 15 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rosario Central: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Rosario Central: 16 de agosto - 20:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Platense: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigre: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Barracas Central, según país
  • Argentina: 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:45 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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