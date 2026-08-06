Gimnasia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura se jugará el próximo domingo 9 de agosto a las 17:45 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura se jugará el próximo domingo 9 de agosto a las 17:45 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Gimnasia derrotó por 2 a 1 a Aldosivi en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 3 goles y ha convertido 4.
Barracas Central llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Dep. Riestra. Lleva 2 partidos sin ser derrotado, con un balance de 3 tantos marcados y ninguno en su arco durante esos encuentros.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Barracas Central resultó vencedor por 2 a 0.
El próximo juego de Gimnasia será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el clásico platense frente a Estudiantes. El duelo se disputará el 15 de agosto, desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Jorge Luis Hirschi.
El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Lamolina.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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