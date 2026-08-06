viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de agosto de 2026 - 13:12
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

La previa del choque de Defensa y Justicia ante Newell`s, a disputarse en el Tito Tomaghello el domingo 9 de agosto desde las 17:45 (hora Argentina). El árbitro será Álvaro Carranza.

+ Seguir en
Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia enfrentará a Newell`s, en el marco de la fecha 4 del Clausura, el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:45 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.

Lee además
argentinos juniors vs racing club: previa, horario y como llegan para la fecha 4 del clausura

Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
gimnasia vs barracas central: previa, horario y como llegan para la fecha 4 del clausura

Gimnasia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Así llegan Defensa y Justicia y Newell`s

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Estudiantes. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Defensa y Justicia con un marcador de 2-3.

Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Vélez: 17 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Belgrano: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Platense: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Dep. Riestra: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Banfield: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Estudiantes: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Newell`s, según país
  • Argentina: 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Gimnasia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

San Lorenzo vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Instituto vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Lo que se lee ahora
Valentín Daje.
Deportes.

La historia del crack jujeño que juega al fútbol en España: "Siempre tuve intacto el sueño"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Reparación del acueducto por Agua Potable de Jujuy  video
Jujuy.

A qué hora se restablecerá el agua en Alto Comedero

El alerta por viento alcanza a gran parte de Jujuy. Piden estar atentos a ráfagas, polvo en suspensión y cambios bruscos del tiempo. video
Jujuy.

Alerta por fuertes vientos por tres días: qué zonas de Jujuy están afectadas

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche
País.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero
Jujuy.

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Yacaré en Palpalá -  El animal fue encontrado en una represa de Papel NOA. Desde el CAFAJu explicaron que no es común hallar esta especie en la zona. video
Jujuy.

Rescataron una yacaré en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel