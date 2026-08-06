Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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Defensa y Justicia enfrentará a Newell`s, en el marco de la fecha 4 del Clausura, el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:45 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Newell`s Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Estudiantes. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Defensa y Justicia con un marcador de 2-3. Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Vélez: 17 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Belgrano: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Platense: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Dep. Riestra: 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Banfield: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia y Newell`s, según país Argentina: 17:45 horas

Colombia y Perú: 15:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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