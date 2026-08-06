Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Defensa y Justicia enfrentará a Newell`s, en el marco de la fecha 4 del Clausura, el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:45 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.
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Defensa y Justicia enfrentará a Newell`s, en el marco de la fecha 4 del Clausura, el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 17:45 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Defensa y Justicia sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Estudiantes. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Newell`s obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Defensa y Justicia con un marcador de 2-3.
Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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