Aseguran que Gasalla está perdiendo la memoria

Y profundizó: "Esto lo cuento porque me autorizó la familia. En este momento está interviniendo la Justicia para ver de qué manera se lo puede proteger porque hay gente que se ha metido en su casa aprovechando que él no está bien".

image.png

"Le han hecho firmar cosas, entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio. Gente que se ha aprovechado de esta situación le ha robado dinero, muebles", detalló Polino.

Y agregó: "Su mucama decidió irse por las cosas que pasaban adentro de la casa y las personas ya están identificadas. En un momento se quiso instalar que la familia lo había abandonado y lejos de eso, la familia vive a tres cuadras".

Finalmente, Marcelo aseguró que Antonio "está perdiendo su memoria", y que este grupo de personas se ha aprovechado de su situación "lo manipuló y se metió en su casa", algo que hace cerca de un año ya había anticipado Miguel Ángel Pierri, el reconocido abogado del actor e íntimo amigo de su familia.

image.png

Así fue la última aparición en TV de Gasalla

Durante el mes de marzo de este año, el destacado actor y humorista Antonio Gasalla se vio involucrado en un incidente en el que agredió al periodista Gonzalo Vázquez de Intrusos. El periodista abordó a Gasalla mientras caminaba por la vía pública y le realizó preguntas sobre su estado de salud, lo cual derivó en una situación conflictiva entre ambos.

Embed

"No rompas los huevos", contestó Gasalla, envuelto en una furia incontenible. "Pero no lo estoy molestando...", manifestó el movilero. Luego, Gasalla le respondió: "Andate a la mierda, porque no quiero que me digas pelotudeces".

"Pero es nuestro trabajo...", se defendió el cronista. Sin embargo, Antonio no aflojó. "Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre", lo insultó. A su vez, el humorista le dijo a Gonzalito que se fuera "a cagar". Y de muy mala gana finalizó la nota.

"Fue rara la sensación. Lo vi distinto. Siempre lo veo con mucho respeto, pero lo vi como si no lo importara mucho el que dirán. Fuimos muy respetuosos a hacer la nota y él tomó la decisión de responder de una manera muy llamativa", resaltó el movilero.