Aseguran que Lionel Messi volvería al Barcelona en 2023. 

17 temporadas, 63.507 minutos en la cancha, 672 goles, 305 asistencias y 35 títulos oficiales con la camiseta del Barcelona. 4 UEFA Champions League, 10 campeonatos en La Liga, 3 mundiales de clubes y 8 Supercopas de España. Una leyenda del fútbol español y mundial.

La periodista sacudió el mediodía argentino y la media tarde en España y Francia con una información que, si bien no está confirmada por ninguna fuente oficial, causó impacto. Sin embargo, desde el entorno del jugador se dice que nada está escrito y que su futuro lo decidirá después del Mundial. PSG promete insistir y mucho para renovarle.

https://twitter.com/verobrunati/status/1577307082184876033 1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Desde Barcelona aseguran que Messi tiene las puertas abiertas para volver, aunque el entrenador Xavi Hernández aclaró que todavíano es tiempo de hablar de Leo porque sería perjudicial para él. De todos modos, el tema económico no sería un aspecto menor, y así lo dejó en claro la semana pasada Eduard Romeu, vicepresidente del club, que se encarga de la parte económica: “Si volviese sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado dentro del presupuesto”.

Lionel Messi quiere retirarse en Barcelona

Aunque fue en una entrevista previa a su salida del club, Lionel Messi ya había puesto sobre la mesa sus intenciones en la nota con RAC 1. “Tengo claro que quiero retirarme en Barcelona”, dijo y con Xavi como DT el panorama se hace aún más sencillo. Además, en aquella recordada entrevista el 10 hasta contó sus motivos.

Messi había explicado que “por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí y por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa porque me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado”.