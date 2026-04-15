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15 de abril de 2026 - 20:30
Deportes.

Así quedaron las semifinales de la Champions League: cruces y fecha confirmada

Tras el cierre de los cuartos de final, quedaron definidos los dos cruces de semifinales y también las fechas de los partidos de ida y vuelta.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Semifinales confirmadas de la Champions League.

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Quiénes clasificaron

Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal avanzaron a semifinales después de una intensa serie de cuartos y ahora buscarán meterse en la gran final del torneo más importante de Europa a nivel clubes.

La confirmación oficial de la UEFA dejó establecidos también los cruces y el calendario: PSG enfrentará a Bayern Múnich, mientras que Atlético de Madrid jugará ante Arsenal. Los partidos de ida se disputarán el 28 y 29 de abril, y las revanchas serán el 5 y 6 de mayo.

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Los cruces confirmados de semifinales

La primera semifinal será entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. El equipo francés llega luego de eliminar a Liverpool con un 4-0 global, tras ganar 2-0 en Anfield con un doblete de Ousmane Dembélé. Bayern, en tanto, avanzó después de una serie electrizante frente a Real Madrid, al que venció por 6-4 en el global.

Del otro lado del cuadro estarán Atlético de Madrid y Arsenal. El conjunto español logró el pase tras dejar en el camino a Barcelona por 3-2 en el global, pese a perder 2-1 en la vuelta. Arsenal, por su parte, se metió entre los cuatro mejores y completó así el cuadro de semifinalistas confirmado por UEFA.

Cuándo se juegan las semifinales

La UEFA informó que las semifinales se jugarán en formato ida y vuelta. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Ida

  • Martes 28 de abril: PSG vs Bayern Múnich
  • Miércoles 29 de abril: Atlético de Madrid vs Arsenal

Vuelta

  • Martes 5 de mayo: Arsenal vs Atlético de Madrid
  • Miércoles 6 de mayo: Bayern Múnich vs PSG

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