Así quedaron las semifinales de la Champions League: cruces y fecha confirmada

La UEFA Champions League 2025/26 entró en su recta final y ya quedaron definidos los cuatro equipos que siguen en carrera por el título.
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Tras el cierre de los cuartos de final, quedaron definidos los dos cruces de semifinales y también las fechas de los partidos de ida y vuelta.
La UEFA Champions League 2025/26 entró en su recta final y ya quedaron definidos los cuatro equipos que siguen en carrera por el título.
Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal avanzaron a semifinales después de una intensa serie de cuartos y ahora buscarán meterse en la gran final del torneo más importante de Europa a nivel clubes.
La confirmación oficial de la UEFA dejó establecidos también los cruces y el calendario: PSG enfrentará a Bayern Múnich, mientras que Atlético de Madrid jugará ante Arsenal. Los partidos de ida se disputarán el 28 y 29 de abril, y las revanchas serán el 5 y 6 de mayo.
La primera semifinal será entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. El equipo francés llega luego de eliminar a Liverpool con un 4-0 global, tras ganar 2-0 en Anfield con un doblete de Ousmane Dembélé. Bayern, en tanto, avanzó después de una serie electrizante frente a Real Madrid, al que venció por 6-4 en el global.
Del otro lado del cuadro estarán Atlético de Madrid y Arsenal. El conjunto español logró el pase tras dejar en el camino a Barcelona por 3-2 en el global, pese a perder 2-1 en la vuelta. Arsenal, por su parte, se metió entre los cuatro mejores y completó así el cuadro de semifinalistas confirmado por UEFA.
La UEFA informó que las semifinales se jugarán en formato ida y vuelta. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
Ida
Vuelta
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