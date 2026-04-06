Barcelona recibirá a Atlético de Madrid por la llave 3

Los Blaugranas reciben a el Atleti el próximo miércoles 8 de abril. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Champions se jugará desde las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Camp Nou.
Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Atlético de Madrid resultó vencedor por 2 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es István Kovács.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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