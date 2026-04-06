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6 de abril de 2026 - 15:41
Champions League

Barcelona recibirá a Atlético de Madrid por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Barcelona vs Atlético de Madrid, que se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo miércoles 8 de abril a las 16:00 (hora Argentina). István Kovács será el árbitro del partido.

Barcelona recibirá a Atlético de Madrid por la llave 3
BsAs (DataFactory)

Los Blaugranas reciben a el Atleti el próximo miércoles 8 de abril. El partido correspondiente a la llave 3 de de la Champions se jugará desde las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Camp Nou.

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Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League 2015 - 2016, y Atlético de Madrid resultó vencedor por 2 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es István Kovács.

Los resultados de Barcelona en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Barcelona 6 vs Olympiacos 1 (21 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Club Brugge 3 vs Barcelona 3 (5 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Chelsea 3 vs Barcelona 0 (25 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Barcelona 2 vs Eintracht Frankfurt 1 (9 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Slavia Praga 2 vs Barcelona 4 (21 de enero)
  • Fase de Liga: Barcelona 4 vs FC Copenhague 1 (28 de enero)
  • Octavos de Final: Newcastle United 1 vs Barcelona 1 (10 de marzo)
  • Octavos de Final: Barcelona 7 vs Newcastle United 2 (18 de marzo)
Los resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
  • Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025)
  • Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
  • Fase de Liga: Atlético de Madrid 3 vs U. Saint-Gilloise 1 (4 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: Atlético de Madrid 2 vs Inter 1 (26 de noviembre de 2025)
  • Fase de Liga: PSV 2 vs Atlético de Madrid 3 (9 de diciembre de 2025)
  • Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)
  • Fase de Liga: Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero)
  • Play-offs: Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero)
  • Play-offs: Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero)
  • Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo)
  • Octavos de Final: Tottenham 3 vs Atlético de Madrid 2 (18 de marzo)
Horario Barcelona y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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