PSG derrotó al Arsenal en los penales y logró el bicampeonato en la Champions

El París Saint-Germain volvió a conquistar Europa y escribió una nueva página dorada en su historia tras vencer 4-3 al Arsenal en la tanda de penales.

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Luego de un vibrante y dramático empate 1-1 en la prórroga, el conjunto parisino mostró más templanza desde los doce pasos para sellar el bicampeonato de la UEFA Champions League.

Con un marcador igualado en 1-1 al final del tiempo reglamentario, el ganador se conoció en los lanzamientos desde el punto penal. Ousmane Dembélé (19' 2T, de penal) fue el autor de la anotación para PSG. Kai Havertz (4' 1T) convirtió para Arsenal.

PSG perdió la posibilidad de ponerse en ventaja a los 76 minutos del segundo tiempo, al estrellar un pelotazo en el poste que lamentó Khvicha Kvaratskhelia.

PSG no logró sumar de a 3 frente a Arsenal, a pesar que las estadísticas lo favorecieron ampliamente. Fue el dueño indiscutido del balón durante todo el encuentro (69% sobre 31%) y fue quien más disparos efectuó (21 frente a 8), aunque sin la efectividad necesaria para romper la paridad del marcador.

La figura del encuentro fue Vitinha. El volante de PSG se destacó frente a Arsenal dio 132 pases correctos y pateó 4 veces al arco.

Piero Hincapié también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Arsenal fue importante debido a que recuperó 4 pelotas y despejó 5 pelotas peligrosas.

El entrenador de PSG, Luis Enrique, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Matvey Safonov en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mikel Arteta se plantaron con una estrategia 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en defensa; Martin Odegaard, Declan Rice y Myles Lewis-Skelly en la mitad de cancha; y Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Daniel Siebert.

Al superar en la tanda de penales (4-3) a los Gunners, PSG se quedó con la copa de la Champions.

Los números del PSG según DataFactory

- Se convirtió en el primer bicampeón en 8 años, tras el logro del Real Madrid en 2017 y 2018.

- El título conquistado por Luis Enrique al frente del Paris Saint-Germain elevó a tres la cantidad de UEFA Champions League obtenidas por clubes franceses, luego de las consagraciones de Olympique de Marseille en 1992/93 y del propio PSG en 2024/25.

- Les Parisiens se transformaron en el primer club francés en disputar 3 finales de Champions.

- Desde la llegada de Luis Enrique a la dirección técnica de Paris Saint-Germain a mediados de 2023, el club conquistó 12 títulos: tres Ligue 1 consecutivas (2023/24, 2024/25 y 2025/26), dos Copas de Francia (2023/24 y 2024/25), tres Supercopas de Francia, dos UEFA Champions League, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa.

- Además de su éxito continental, Paris Saint-Germain es la principal potencia del fútbol francés al convertirse en el máximo campeón histórico de la Ligue 1(14 títulos) y de la Copa de Francia (16 títulos).

Cambios en PSG

105' A2 - Salieron Vitinha por Lucas Beraldo y Marquinhos por Ilya Zabarnyi

94' A1 - Salió Fabián Ruiz por Warren Zaire Emery

95' 2T - Salió Ousmane Dembélé por Gonçalo Ramos

Amonestados en PSG:

50' 2T João Neves (Conducta antideportiva) y 12' A2 Nuno Mendes (Conducta antideportiva)

Cambios en Arsenal

65' 2T - Salieron Cristhian Mosquera por Jurriën Timber y Martin Odegaard por Viktor Gyökeres

82' 2T - Salieron Leandro Trossard por Gabriel Martinelli, Bukayo Saka por Noni Madueke y Khvicha Kvaratskhelia por Bradley Barcola

90' A1 - Salieron Myles Lewis-Skelly por Martín Zubimendi y Kai Havertz por Eberechi Eze

Amonestados en Arsenal:

1' 2T Cristhian Mosquera (Demorar el juego), 8' 2T Bukayo Saka (Conducta antideportiva), 7' A1 Viktor Gyökeres (Reiteración de faltas), 12' A1 Declan Rice (Insultar o desaprobar al árbitro) y 13' A1 Mikel Arteta (Insultar o desaprobar al árbitro)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)