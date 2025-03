Así se vió el Eclipse lunar total en Argentina: la Luna de Sangre que maravilló a todos

La anticipación para este fenómeno fue alta, ya que han transcurrido más de tres años desde la última ocasión en que un eclipse lunar total fue observable desde la Tierra. “La totalidad del evento durará cerca de una hora”, señaló previamente Renée Weber, científica principal del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. “Esto permitirá que, incluso si el cielo está parcialmente nublado, se pueda observar en algún momento de la noche”, añadió.

La NASA detalla cómo la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre tiñe la Luna de rojo durante el eclipse.

Los horarios clave del eclipse

A diferencia de los eclipses solares, el fenómeno completo del eclipse lunar puede ser contemplado simultáneamente desde diversos lugares alrededor del planeta. El horario del acontecimiento ya está establecido y variará según la ubicación de quienes lo observen.

En Argentina, de acuerdo con el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, el eclipse parcial dio inicio a las 2:09 am del viernes 14 de marzo. La fase de totalidad comenzó a las 3:26 am, alcanzando su máxima expresión a las 3:58 am. La Luna volvió a su tono normal aproximadamente a las 5:48 am.

“De punta a punta, habremos disfrutado de 3 horas y 39 minutos de eclipse. Sin dudas, un espectáculo celeste tan impactante como generoso en duración”, señalaron desde el Planetario de Buenos Aires, al convocar al público a observarlo.

Secuencia de un eclipse lunar total.

Horarios en que se vio el esplendor de ‘la luna de sangre’ en distintos países de América:

Argentina, Brasil y Chile: de 3:26 a. m. a 4:31 a. m.

Bolivia y Venezuela: de 2:26 a. m. a 3:31 a. m.

Colombia, Ecuador y Perú: de 1:26 a. m. a 2:31 a. m.

México: de 0:26 a. m. a 1:31 a. m.

Cómo hay que prepararse para ver un eclipse

Los eclipses lunares totales no demandan medidas de seguridad adicionales para ser observados, a diferencia de los eclipses solares. En realidad, este tipo de fenómenos ha cautivado y sido objeto de investigación desde la antigüedad, ya que brindan una oportunidad para profundizar en el funcionamiento del sistema solar y en la relación entre la luz y la atmósfera de la Tierra.

“Durante un eclipse lunar, la Luna se ve roja o naranja porque toda la luz solar que no está bloqueada por nuestro planeta se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar”, precisó la NASA. Y agregó: “Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se ve la Luna (durante el eclipse)”.

La fase máxima del eclipse lunar es conocida como 'luna de sangre' debido al color que adquiere la cara visible del satélite.

Uno de los lugares más populares para presenciar el fenómeno fue el Planetario Galileo Galilei en Buenos Aires, que brindó acceso gratuito a telescopios desde la medianoche del jueves 13 de marzo hasta las 5:30 am del viernes 14. Numerosos aficionados se reunieron en Palermo para disfrutar del espectáculo.

El evento también incluyó una radio en vivo en la que expertos en ciencia explicaron en tiempo real los detalles del acontecimiento astronómico. Para asegurar que todos pudieran participar, se habilitó un punto de acceso para personas con discapacidades.

Los próximos eclipses lunares en el calendario astronómico

Aunque el eclipse lunar total del 14 de marzo es un acontecimiento relevante, no será el único en los próximos años. Los aficionados a la astronomía podrán registrar en sus agendas otros eclipses lunares que ocurrirán en diversas partes del planeta.

La superluna de sangre se vio en todo el mundo.

7 de septiembre de 2025: Eclipse lunar total visible en Europa, África, Asia y Australia.

Eclipse lunar total visible en Europa, África, Asia y Australia. 3 de marzo de 2026: Eclipse lunar total que podrá observarse en Asia oriental, Australia, el Pacífico y parte de las Américas.

Eclipse lunar total que podrá observarse en Asia oriental, Australia, el Pacífico y parte de las Américas. 28 de agosto de 2026: Eclipse lunar parcial visible en el Pacífico Este, las Américas, Europa y África.

Cada uno de estos sucesos brindará una ocasión para continuar investigando cómo la atmósfera de la Tierra influye en la luz solar y cómo esta se relaciona con la Luna.

Cuáles son las fases del eclipse lunar

Fase penumbral

La Luna se adentra en la zona de sombra parcial de la Tierra, su área externa. Empieza a oscurecerse de manera tenue, aunque el cambio es tan leve que puede pasar desapercibido sin un observador atento.

Eclipse parcial

La Luna empieza a ingresar en la umbra, la región más sombría de la Tierra. A medida que avanza, da la impresión de que un "mordisco" oscurece su superficie. La sección que queda dentro de la umbra se vuelve notablemente más oscura.

Eclipse total

La Luna queda completamente dentro de la umbra de la Tierra, lo que genera el característico tono rojo cobrizo en su superficie. Este efecto se aprecia mejor con binoculares o telescopios. Para capturar el fenómeno, es ideal usar una cámara con trípode y exposiciones prolongadas.

La Luna de Sangre se observó claramente desde múltiples puntos del país, brindando un espectáculo natural impresionante.

Fin de la totalidad

A medida que la Luna empieza a dejar atrás la umbra de la Tierra, el tono rojizo se desvanece lentamente. El "mordisco" reaparece en el lado opuesto del satélite.

Final la fase del eclipse parcial.

La Luna se encuentra por completo en la penumbra terrestre. La oscuridad se vuelve de nuevo apenas perceptible, como al principio.

Fin del eclipse penumbral

El eclipse concluye cuando la Luna abandona completamente la sombra de la Tierra.

Se trató de uno de los fenómenos astronómicos del año.

Un momento para conectar con el universo

El fenómeno de la "Luna de Sangre" del 14 de marzo no es solo un asombroso evento visual, sino también una oportunidad para meditar sobre la magnitud del universo y cómo la Tierra se relaciona con él.

Tanto los astrónomos más expertos como los amantes del cielo nocturno, este eclipse les servirá como recordatorio de que, incluso en la penumbra, la ciencia y la naturaleza se combinan para entregar un espectáculo memorable.