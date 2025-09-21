domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 08:39
copa sudamericana

Atlético Mineiro vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro y Bolívar se miden en el estadio Arena MRV el miércoles 24 de septiembre a las 19:00 (hora Argentina).

Atlético Mineiro vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

Con un empate 2-2 en el juego de ida, Atl.Mineiro y Bolívar definirán este miércoles 24 de septiembre quien asegura su entrada a Semifinales de la Copa Sudamericana. El partido empieza a las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Arena MRV.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y fue un empate por 2 a 2.

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Cienciano 0 vs Bolívar 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
Horario Atlético Mineiro y Bolívar, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

