domingo 21 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2025 - 08:41
copa sudamericana

Once Caldas vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Once Caldas y Independiente del Valle se enfrentan en el estadio Palogrande. El duelo se jugará el miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina).

Once Caldas vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

El Tricolor busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Palogrande, este miércoles 24 de septiembre, desde las 21:30 (hora Argentina).

Lee además
atletico mineiro vs bolivar: previa, horario y como llegan para la llave 3 de la copa sudamericana

Atlético Mineiro vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana
fluminense se enfrentara ante lanus por la llave 2

Fluminense se enfrentará ante Lanús por la llave 2

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Once Caldas lo ganó por 0 a 2.

Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Once Caldas 1 vs Millonarios 0 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Once Caldas 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 2 vs Once Caldas 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 1 vs Unión Española 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Once Caldas 2 vs GV San José 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Once Caldas 3 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Once Caldas 4 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Once Caldas 1 vs Huracán 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Huracán 1 vs Once Caldas 3 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)
Horario Once Caldas e Independiente del Valle, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Atlético Mineiro vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

Fluminense se enfrentará ante Lanús por la llave 2

Alianza Lima empató 0-0 con Universidad de Chile y todo se define a la vuelta

Once Caldas venció 2-0 a Ind. del Valle en el duelo de ida

Al final del partido, la serie entre Bolívar y Atlético Mineiro terminó 2-2 y se define a la vuelta

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy recibe a agropecuario: hora y detalles de los equipos
Partido clave.

Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario: hora y detalles de los equipos

Por  Analía Farfán

Las más leídas

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 
Imperdible.

FNE 2025: Así se vivió el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
Ciudad Cultural.

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancó a las 19

Elección del Paje 10.
Domingo.

FNE 2025: este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025
Ciudad Cultural.

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel