Once Caldas vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

El Tricolor busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Palogrande, este miércoles 24 de septiembre, desde las 21:30 (hora Argentina).

Fluminense se enfrentará ante Lanús por la llave 2

Atlético Mineiro vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Once Caldas lo ganó por 0 a 2.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.