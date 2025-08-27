Austin FC vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

BsAs (DataFactory)

San José Earthquakes y Austin FC se enfrentarán en el Q2 Stadium el próximo sábado 30 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 26 de la MLS.

Así llegan Austin FC y San José Earthquakes Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Austin FC en partidos de la MLS Austin FC viene de caer por 2 a 3 frente a CF Montréal. Ha ganado 2 y empatado 2 de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 11 en el arco contrario.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS San José Earthquakes viene de un triunfo 2 a 1 frente a Houston. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 9 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y sellaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Austin FC en los próximos partidos de la MLS Semana 27: vs Sporting Kansas City: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs FC Dallas: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Seattle Sounders: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Real Salt Lake: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs St. Louis City: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Los Angeles FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs St. Louis City: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San Diego FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Vancouver Whitecaps FC: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 32: vs Austin FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Austin FC y San José Earthquakes, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

