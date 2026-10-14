Banfield vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Banfield recibe el próximo sábado 17 de octubre a Argentinos Juniors por la fecha 13 del Clausura, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el Lencho.

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Banfield sacó un triunfo frente a Tigre, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos empatados y 1 perdido, con una cifra de 8 goles en contra y registró 7 a favor.

En la fecha anterior, Argentinos Juniors logró empatar 1-1 ante Platense. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors fue el ganador por 3 a 2.

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Banfield, ya que se cruzará con Lanús en el clásico del Sur. Los eternos rivales se verán las caras el 24 de octubre, a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el estadio Florencio Sola.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Lanús: 24 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): 27 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético Tucumán: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Horario Banfield y Argentinos Juniors, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)