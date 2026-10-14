Platense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Por la fecha 13 del Clausura, Lanús y Platense se enfrentan el sábado 17 de octubre desde las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
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Por la fecha 13 del Clausura, Lanús y Platense se enfrentan el sábado 17 de octubre desde las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Platense terminó con un empate en 1 frente a Argentinos Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 5 a favor.
Lanús venció 2-0 a Vélez en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 8 goles en el arco rival y 1 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.
Para Lanús la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Banfield en una nueva edición del clásico del Sur. El encuentro se jugará el 24 de octubre a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el estadio Florencio Sola.
El encuentro será supervisado por Leandro Rey Hilfer, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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