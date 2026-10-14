Platense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Por la fecha 13 del Clausura, Lanús y Platense se enfrentan el sábado 17 de octubre desde las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Platense terminó con un empate en 1 frente a Argentinos Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 7 goles y sumó 5 a favor.

Lanús venció 2-0 a Vélez en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 8 goles en el arco rival y 1 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.

Para Lanús la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Banfield en una nueva edición del clásico del Sur. El encuentro se jugará el 24 de octubre a partir de las 14:45 (hora Argentina), en el estadio Florencio Sola.

El encuentro será supervisado por Leandro Rey Hilfer, el juez encargado.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): 23 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): 2 de noviembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Banfield: 24 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): 1 de noviembre - 20:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Horario Platense y Lanús, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)