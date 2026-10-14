Vélez vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo sábado 17 de octubre, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Vélez y Gimnasia (Mendoza) Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Lanús. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura Gimnasia (Mendoza) llega triunfante luego de ver caer a Newell`s con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 3 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) se impuso por 3 a 2. Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 25 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs San Lorenzo: 31 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Platense: 23 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lanús: 1 de noviembre - 20:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Gimnasia (Mendoza), según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.