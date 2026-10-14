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14 de octubre de 2026 - 12:29
Liga Profesional

Vélez vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) se mide ante Vélez en el Fortín el sábado 17 de octubre a las 20:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Darío Herrera.

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Vélez vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:00 (hora Argentina) el próximo sábado 17 de octubre, Gimnasia (Mendoza) enfrentará a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

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Así llegan Vélez y Gimnasia (Mendoza)

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Lanús. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Clausura

Gimnasia (Mendoza) llega triunfante luego de ver caer a Newell`s con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 3 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) se impuso por 3 a 2.

Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): 25 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: 31 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Platense: 23 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lanús: 1 de noviembre - 20:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Vélez y Gimnasia (Mendoza), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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