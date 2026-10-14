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14 de octubre de 2026 - 12:04
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Independiente Riv. (M) y Tigre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

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Independiente Riv. (M) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente Riv. (M) y Tigre, por la fecha 13 del Clausura, se jugará el próximo sábado 17 de octubre, a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

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Así llegan Independiente Riv. (M) y Tigre

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Rosario Central por un resultado de 0 a 5. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre viene de caer derrotado 1 a 2 ante Banfield. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 4 cotejos, en los que le han convertido 10 goles y registró tan solo 5 a favor.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Independiente Riv. (M) quien ganó 0 a 2.

Nazareno Arasa es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: 27 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Banfield: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: 23 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Huracán: 30 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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