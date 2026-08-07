Banfield vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

El duelo entre Banfield y Belgrano correspondiente a la fecha 4 se disputará en el Lencho desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 10 de agosto.
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El duelo entre Banfield y Belgrano correspondiente a la fecha 4 se disputará en el Lencho desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 10 de agosto.
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.
En su visita anterior, Banfield empató por 0 con Estudiantes (RC). En los últimos 2 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 1 derrota, con 3 goles marcados y con 3 en su valla.
A Belgrano no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Argentinos Juniors. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados, 1 derrota y 1 victoria, tiene 2 goles a favor y ha recibido 2 en contra.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Belgrano.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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