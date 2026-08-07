Unión vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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A partir de las 21:15 (hora Argentina) el próximo lunes 10 de agosto, Central Córdoba (SE) enfrentará a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

Así llegan Unión y Central Córdoba (SE) Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Gimnasia (Mendoza). En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) llega triunfante luego de ver caer a San Lorenzo con un marcador 1-0.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Central Córdoba (SE) se impuso por 1 a 0. Nazareno Arasa es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs San Lorenzo: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aldosivi: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: 28 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Instituto: 16 de agosto - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigre: 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Talleres: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Unión y Central Córdoba (SE), según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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