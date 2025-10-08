Barracas Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se jugará el próximo sábado 11 de octubre a las 14:30 horas.
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Barracas Central consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Boca Juniors llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Newell`s. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.
En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Lamolina.
