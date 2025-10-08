miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 09:03
Liga Profesional

Barracas Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Barracas Central vs Boca Juniors, que se enfrentarán en el estadio Claudio Chiqui Tapia el próximo sábado 11 de octubre a las 14:30 horas. Nicolás Lamolina será el árbitro del partido.

Barracas Central vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se jugará el próximo sábado 11 de octubre a las 14:30 horas.

Lee además
belgrano vs estudiantes: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del clausura

Belgrano vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
argentinos juniors se enfrentara a defensa y justicia por la fecha 12

Argentinos Juniors se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 12

Así llegan Barracas Central y Boca Juniors

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Newell`s. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.

En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Lamolina.

¿Dónde ver el partido entre Barracas Central y Boca Juniors en VIVO?
El choque válido a la fecha 12 del Clausura será emitido por ESPN Premium.
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Belgrano vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Argentinos Juniors se enfrentará a Defensa y Justicia por la fecha 12

Vélez vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Banfield vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Gimnasia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Lo que se lee ahora
Argentina sub 20 busca seguir adelante en el Mundial de Chile.
Fútbol.

Dónde ver Argentina vs Nigeria por el Mundial Sub-20

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Transferencias bancarias.
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Banco Central.
Feriado.

Cierran los bancos por 3 días: cuándo y cómo extraer dinero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel