22 de agosto de 2025 - 11:04
Liga Profesional

Belgrano vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Belgrano y Central Córdoba (SE). El partido se jugará en el estadio Gigante de Alberdi el lunes 25 de agosto a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Nazareno Arasa.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Belgrano y Central Córdoba (SE) correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Gigante de Alberdi desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 25 de agosto.

Así llegan Belgrano y Central Córdoba (SE)

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Aldosivi. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Central Córdoba (SE) igualó 1-1 el juego frente a Barracas Central. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

La victoria fuera de casa no se viene dando para Central Córdoba (SE). Tan solo ha llegado a igualar en los 3 partidos jugados como visitante.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Central Córdoba (SE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 31 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Estudiantes: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

