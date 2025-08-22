Belgrano vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El duelo entre Belgrano y Central Córdoba (SE) correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Gigante de Alberdi desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 25 de agosto.

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Aldosivi. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 2 en su valla.

En la jornada anterior, Central Córdoba (SE) igualó 1-1 el juego frente a Barracas Central. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

La victoria fuera de casa no se viene dando para Central Córdoba (SE). Tan solo ha llegado a igualar en los 3 partidos jugados como visitante.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 4-0 a favor de Central Córdoba (SE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 31 de agosto - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Estudiantes: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Belgrano y Central Córdoba (SE), según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

