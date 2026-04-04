No hubo goles en el empate entre Aldosivi y Estudiantes (RC)

En un encuentro sin goles, El Tiburón y Estudiantes RC empataron en el Mundialista de Mar del Plata el partido correspondiente a la fecha 13 del Apertura.
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En un encuentro sin goles, El Tiburón y Estudiantes RC empataron en el Mundialista de Mar del Plata el partido correspondiente a la fecha 13 del Apertura.
Gabriel Alanís estrelló un disparo en el palo a los 48 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.
El protagonismo de Gonzalo Maffini lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Estudiantes (RC) fue importante por sacar 10 pelotas fuera del área de peligro.
Nicolás Zalazar también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Aldosivi fue importante debido a que despejó 7 pelotas peligrosas.
El entrenador de Aldosivi, Israel Damonte, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Axel Werner en el arco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Fernando Román Villalba en la línea defensiva; Federico Gino, Esteban Rolón y Franco Leys en el medio; y Alejandro Villarreal, Junior Arias y Agustín Palavecino en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Gerardo Acuña se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Agustín Lastra bajo los tres palos; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti y Facundo Cobos en defensa; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Tomás González, Martín Garnerone y Gabriel Alanís en la mitad de cancha; y Mateo Bajamich en la delantera.
El partido en el Mundialista de Mar del Plata fue dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina.
Por la próxima fecha, el Tiburón visitará a Belgrano. Por otro lado, Estudiantes RC recibirá a Barracas Central.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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