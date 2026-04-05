Argentinos Juniors recibirá a Banfield por la fecha 13

Argentinos Juniors y Banfield se medirán mañana a las 19:00 (hora Argentina). El encuentro corresponde a la fecha 13 del Apertura y se disputará en el Semillero del Mundo.
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Argentinos Juniors y Banfield se medirán mañana a las 19:00 (hora Argentina). El encuentro corresponde a la fecha 13 del Apertura y se disputará en el Semillero del Mundo.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Argentinos Juniors derrotó por 1 a 0 a Platense en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 2 goles y ha convertido 6.
Banfield llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Tigre. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 4.
A Banfield le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 4 visitas no ha podido sumar un solo punto.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Argentinos Juniors resultó vencedor por 3 a 0.
Banfield vivirá el clásico del Sur ante Lanús en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Ciudad de Lanús, el 13 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina).
El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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