8 de octubre de 2025 - 09:15
Liga Profesional

Belgrano vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Belgrano y Estudiantes, que se jugará el sábado 11 de octubre desde las 21:15 horas en el estadio Gigante de Alberdi. Dirige Bryan Ferreyra.

BsAs (DataFactory)

Estudiantes y Belgrano se enfrentarán en el estadio Gigante de Alberdi el próximo sábado 11 de octubre desde las 21:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Belgrano y Estudiantes

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano igualó 0-0 frente a Talleres. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 3 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes igualó 1-1 ante Barracas Central en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Belgrano se llevó la victoria por 0 a 1.

Estudiantes vivirá durante la siguiente fecha el clásico platense junto a Gimnasia. El duelo se celebrará en el estadio Jorge Luis Hirschi, el 19 de octubre.

Bryan Ferreyra fue designado para controlar el partido.

¿Dónde ver el partido entre Belgrano y Estudiantes en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura será transmitido por TNT Sports.
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Estudiantes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2025 DataFactory

BsAs (DataFactory)

