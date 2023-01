Benedicto XVI: ¿Por qué su funeral será inédito?

Benedicto XVI, nacido en Alemania y cuyo nombre era Joseph Ratzinger, fue elegido Papa en mayo de 2005 para reemplazar a Juan Pablo II. No obstante, en febrero de 2013 decidió renuncia al puesto. Esto no sucedía desde el siglo XV. Por este motivo, tanto el velorio del Papa emérito como su entierro este jueves no tienen antecedentes.