Boca Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

Por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, Barcelona y Boca Juniors se enfrentan el martes 14 de abril desde las 21:00 (hora Argentina), en la Bombonera.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, Barcelona y Boca Juniors se enfrentan el martes 14 de abril desde las 21:00 (hora Argentina), en la Bombonera.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a U. Católica con un marcador de 2-1.
Barcelona llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Cruzeiro.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2021, y fue un empate por 0 a 0.
Mientras que El Xeneize tiene 3 puntos, lleva convertidos 2 goles y avanza como líder del Grupo D, Barcelona está en el fondo de la tabla sin haber sumado unidades.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.