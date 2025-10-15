Boca Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura se jugará el próximo sábado 18 de octubre a las 18:00 (hora Argentina).
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Boca Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Barracas Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Belgrano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Estudiantes. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 3.
El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo.
