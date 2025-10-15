miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 09:14
Liga Profesional

Boca Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs Belgrano, que se enfrentarán en el estadio la Bombonera el próximo sábado 18 de octubre a las 18:00 (hora Argentina). Pablo Dóvalo será el árbitro del partido.

Boca Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura se jugará el próximo sábado 18 de octubre a las 18:00 (hora Argentina).

Así llegan Boca Juniors y Belgrano

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Barracas Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Estudiantes. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors resultó vencedor por 1 a 3.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Belgrano: 18 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Belgrano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

