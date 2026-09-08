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8 de septiembre de 2026 - 11:14
Liga Profesional

Boca Juniors vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Boca Juniors y Central Córdoba (SE). Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Boca Juniors vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Boca Juniors y Central Córdoba (SE), por la fecha 9 del Clausura, se jugará el próximo viernes 11 de septiembre, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Bombonera.

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Así llegan Boca Juniors y Central Córdoba (SE)

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors viene de un resultado igualado, 2-2, ante Gimnasia (Mendoza). Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) viene de caer derrotado 0 a 1 ante Independiente. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Boca Juniors quien ganó 1 a 2.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: 20 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Unión: 4 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 18 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Dep. Riestra: 5 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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