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8 de septiembre de 2026 - 10:58
Liga Profesional

Newell`s vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Newell`s y Vélez se miden en el Coloso del Parque el viernes 11 de septiembre a las 17:00 (hora Argentina).

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Newell`s vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 del Clausura, Vélez y Newell`s se enfrentan el viernes 11 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

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Así llegan Newell`s y Vélez

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s terminó con un empate en 1 frente a Rosario Central en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez venció 1-0 a Estudiantes en la fecha anterior. En el actual torneo, ha ganado en su último encuentro y empatado consecutivamente 4 partidos. Venció el arco rival en 6 oportunidades y recibió 5 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 1 a 1.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Platense: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lanús: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Tigre: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Platense: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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