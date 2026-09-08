Newell`s vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Por la fecha 9 del Clausura, Vélez y Newell`s se enfrentan el viernes 11 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 9 del Clausura, Vélez y Newell`s se enfrentan el viernes 11 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Newell`s terminó con un empate en 1 frente a Rosario Central en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 6 a favor.
Vélez venció 1-0 a Estudiantes en la fecha anterior. En el actual torneo, ha ganado en su último encuentro y empatado consecutivamente 4 partidos. Venció el arco rival en 6 oportunidades y recibió 5 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 1 a 1.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.