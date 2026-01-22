jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 08:58
Liga Profesional

Boca Juniors vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Boca Juniors y Dep. Riestra se miden en el estadio la Bombonera el domingo 25 de enero a las 18:30 (hora Argentina) y Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Boca Juniors vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 del Apertura, Dep. Riestra y Boca Juniors se enfrentan el domingo 25 de enero desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Estudiantes: 28 de enero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Newell`s: 1 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Vélez: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Platense: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Racing Club: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Defensa y Justicia: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Barracas Central: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Estudiantes: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Newell`s: 16 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Huracán: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
Horario Boca Juniors y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

