Boca Juniors vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Por la fecha 1 del Apertura, Dep. Riestra y Boca Juniors se enfrentan el domingo 25 de enero desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

