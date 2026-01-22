Boca Juniors vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Por la fecha 1 del Apertura, Dep. Riestra y Boca Juniors se enfrentan el domingo 25 de enero desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 1 del Apertura, Dep. Riestra y Boca Juniors se enfrentan el domingo 25 de enero desde las 18:30 (hora Argentina), en el estadio la Bombonera.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue un empate por 1 a 1.
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.