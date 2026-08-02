Boca Juniors vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Boca Juniors enfrentará a Estudiantes, en el marco de la fecha 2 del Clausura, el próximo miércoles 5 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en la Quema.
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Boca Juniors enfrentará a Estudiantes, en el marco de la fecha 2 del Clausura, el próximo miércoles 5 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en la Quema.
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Boca Juniors sacó un empate por en su visita a Newell`s.
Estudiantes viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 3 a 0.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Estudiantes con un marcador de 2-1.
Nazareno Arasa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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