Boca Juniors vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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Boca Juniors enfrentará a Estudiantes, en el marco de la fecha 2 del Clausura, el próximo miércoles 5 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en la Quema.

Así llegan Boca Juniors y Estudiantes El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors sacó un empate por en su visita a Newell`s.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes viene de derrotar a Defensa y Justicia con un marcador 3 a 0.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Estudiantes con un marcador de 2-1. Nazareno Arasa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Estudiantes: 5 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Vélez: 8 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Platense: 15 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Racing Club: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Lanús: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Dep. Riestra: 8 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de agosto - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Boca Juniors y Estudiantes, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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