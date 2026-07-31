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31 de julio de 2026 - 14:12
Liga Profesional

San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 3

Central Córdoba (SE) y San Lorenzo se miden en el estadio Único Madre de Ciudades el lunes 3 de agosto a las 21:15 (hora Argentina) y Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

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San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del Clausura, San Lorenzo y Central Córdoba (SE) se enfrentan el lunes 3 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.

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Así llegan Central Córdoba (SE) y San Lorenzo

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) no pudo ante Atlético Tucumán en el Único Madre de Ciudades.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y San Lorenzo sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Para San Lorenzo la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Huracán en una nueva edición del clásico de barrio. El encuentro se jugará el 7 de agosto, en el estadio Pedro Bidegain.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y San Lorenzo, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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