San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 3

Por la fecha 3 del Clausura, San Lorenzo y Central Córdoba (SE) se enfrentan el lunes 3 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Central Córdoba (SE) no pudo ante Atlético Tucumán en el Único Madre de Ciudades.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y San Lorenzo sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Para San Lorenzo la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Huracán en una nueva edición del clásico de barrio. El encuentro se jugará el 7 de agosto, en el estadio Pedro Bidegain.

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Horario Central Córdoba (SE) y San Lorenzo, según país

Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)