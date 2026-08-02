Tigre vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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A partir de las 21:15 (hora Argentina) el próximo miércoles 5 de agosto, Belgrano enfrentará a Tigre en Monumental de Victoria, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura.

Así llegan Tigre y Belgrano El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre ganó el encuentro previo ante Racing Club por 3-1.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Belgrano cayó derrotado 0 a 1 ante Argentinos Juniors.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 4 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 1. Fernando Echenique es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs River Plate: 8 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aldosivi: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 4: vs Banfield: 10 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Belgrano, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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