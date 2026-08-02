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2 de agosto de 2026 - 11:44
Liga Profesional

Tigre vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Belgrano se mide ante Tigre en Monumental de Victoria el miércoles 5 de agosto a las 21:15 (hora Argentina). El partido será supervisado por Fernando Echenique.

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Tigre vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:15 (hora Argentina) el próximo miércoles 5 de agosto, Belgrano enfrentará a Tigre en Monumental de Victoria, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura.

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Así llegan Tigre y Belgrano

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre ganó el encuentro previo ante Racing Club por 3-1.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano cayó derrotado 0 a 1 ante Argentinos Juniors.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 4 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 1.

Fernando Echenique es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs River Plate: 8 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Aldosivi: 15 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Banfield: 10 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 15 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Belgrano, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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