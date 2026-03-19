Boca Juniors vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 20:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 20:00 (hora Argentina).
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Boca Juniors consiguió sólo un punto en su último partido frente a Unión, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.
Instituto llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Independiente. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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