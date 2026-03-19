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19 de marzo de 2026 - 11:16
Liga Profesional

Boca Juniors vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs Instituto, que se enfrentarán en la Bombonera el próximo domingo 22 de marzo a las 20:00 (hora Argentina). Leandro Rey Hilfer será el árbitro del partido.

Boca Juniors vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 20:00 (hora Argentina).

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Así llegan Boca Juniors y Instituto

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

Boca Juniors consiguió sólo un punto en su último partido frente a Unión, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Independiente. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Instituto: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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