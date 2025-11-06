jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 11:03
Liga Profesional

Boca Juniors vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

River Plate se mide ante Boca Juniors en el estadio la Bombonera el domingo 9 de noviembre a las 16:30 (hora Argentina).

Boca Juniors vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:30 (hora Argentina) el próximo domingo 9 de noviembre, River Plate visita a Boca Juniors en el estadio la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Boca Juniors y River Plate

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors ganó el encuentro previo ante Estudiantes por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 12 goles a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate cayó derrotado 0 a 1 ante Gimnasia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 6.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate se impuso por 2 a 1.


Fecha y rival de Boca Juniors en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de River Plate en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

