Boca Juniors vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:30 (hora Argentina) el próximo domingo 9 de noviembre, River Plate visita a Boca Juniors en el estadio la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura.

Así llegan Boca Juniors y River Plate El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors ganó el encuentro previo ante Estudiantes por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 12 goles a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate cayó derrotado 0 a 1 ante Gimnasia. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 4 goles y recibió 6.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate se impuso por 2 a 1.

Fecha y rival de Boca Juniors en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de River Plate en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Boca Juniors y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







