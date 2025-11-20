jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 08:44
Liga Profesional

Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Boca Juniors vs Talleres, que se enfrentarán en el estadio la Bombonera el próximo domingo 23 de noviembre a las 20:00 (hora Argentina). Sebastián Zunino será el árbitro del partido.

Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El Xeneize y el Matador se enfrentarán el próximo domingo 23 de noviembre. Ambos equipos se jugarán su clasificación a la Cuartos del Clausura desde las 20:00 (hora Argentina) en el estadio la Bombonera.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.

Los resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Argentinos Juniors 0 vs Boca Juniors 0 (13 de julio)
  • Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Unión 1 (18 de julio)
  • Primera Fase: Huracán 1 vs Boca Juniors 0 (27 de julio)
  • Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)
  • Primera Fase: Independiente Riv. (M) 0 vs Boca Juniors 3 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Banfield 0 (24 de agosto)
  • Primera Fase: Aldosivi 0 vs Boca Juniors 2 (31 de agosto)
  • Primera Fase: Rosario Central 1 vs Boca Juniors 1 (14 de septiembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Central Córdoba (SE) 2 (21 de septiembre)
  • Primera Fase: Defensa y Justicia 2 vs Boca Juniors 1 (27 de septiembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 5 vs Newell`s 0 (5 de octubre)
  • Primera Fase: Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Belgrano 2 (18 de octubre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre)
  • Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Tigre 0 (16 de noviembre)
Los resultados de Talleres en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Talleres 1 vs San Lorenzo 2 (11 de julio)
  • Primera Fase: Independiente 1 vs Talleres 2 (20 de julio)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs Godoy Cruz 0 (27 de julio)
  • Primera Fase: Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs San Martín (SJ) 0 (18 de agosto)
  • Primera Fase: Atlético Tucumán 3 vs Talleres 0 (23 de agosto)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto)
  • Primera Fase: Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre)
  • Primera Fase: Rosario Central 1 vs Talleres 1 (21 de septiembre)
  • Primera Fase: Talleres 1 vs Sarmiento 0 (27 de septiembre)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs Belgrano 0 (5 de octubre)
  • Primera Fase: Gimnasia 1 vs Talleres 2 (11 de octubre)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs River Plate 2 (18 de octubre)
  • Primera Fase: Vélez 0 vs Talleres 1 (1 de noviembre)
  • Primera Fase: Talleres 1 vs Platense 0 (8 de noviembre)
  • Primera Fase: Instituto 0 vs Talleres 0 (16 de noviembre)
Horario Boca Juniors y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

