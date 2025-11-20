Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

El Xeneize y el Matador se enfrentarán el próximo domingo 23 de noviembre. Ambos equipos se jugarán su clasificación a la Cuartos del Clausura desde las 20:00 (hora Argentina) en el estadio la Bombonera.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
