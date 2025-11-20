Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El Xeneize y el Matador se enfrentarán el próximo domingo 23 de noviembre. Ambos equipos se jugarán su clasificación a la Cuartos del Clausura desde las 20:00 (hora Argentina) en el estadio la Bombonera.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.

Los resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Primera Fase : Argentinos Juniors 0 vs Boca Juniors 0 (13 de julio)

: Argentinos Juniors 0 vs Boca Juniors 0 (13 de julio) Primera Fase : Boca Juniors 1 vs Unión 1 (18 de julio)

: Boca Juniors 1 vs Unión 1 (18 de julio) Primera Fase : Huracán 1 vs Boca Juniors 0 (27 de julio)

: Huracán 1 vs Boca Juniors 0 (27 de julio) Primera Fase : Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto)

: Boca Juniors 1 vs Racing Club 1 (9 de agosto) Primera Fase : Independiente Riv. (M) 0 vs Boca Juniors 3 (17 de agosto)

: Independiente Riv. (M) 0 vs Boca Juniors 3 (17 de agosto) Primera Fase : Boca Juniors 2 vs Banfield 0 (24 de agosto)

: Boca Juniors 2 vs Banfield 0 (24 de agosto) Primera Fase : Aldosivi 0 vs Boca Juniors 2 (31 de agosto)

: Aldosivi 0 vs Boca Juniors 2 (31 de agosto) Primera Fase : Rosario Central 1 vs Boca Juniors 1 (14 de septiembre)

: Rosario Central 1 vs Boca Juniors 1 (14 de septiembre) Primera Fase : Boca Juniors 2 vs Central Córdoba (SE) 2 (21 de septiembre)

: Boca Juniors 2 vs Central Córdoba (SE) 2 (21 de septiembre) Primera Fase : Defensa y Justicia 2 vs Boca Juniors 1 (27 de septiembre)

: Defensa y Justicia 2 vs Boca Juniors 1 (27 de septiembre) Primera Fase : Boca Juniors 5 vs Newell`s 0 (5 de octubre)

: Boca Juniors 5 vs Newell`s 0 (5 de octubre) Primera Fase : Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre)

: Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre) Primera Fase : Boca Juniors 1 vs Belgrano 2 (18 de octubre)

: Boca Juniors 1 vs Belgrano 2 (18 de octubre) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)

: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre) Primera Fase : Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre)

: Boca Juniors 2 vs River Plate 0 (9 de noviembre) Primera Fase: Boca Juniors 2 vs Tigre 0 (16 de noviembre) Los resultados de Talleres en partidos del Clausura Primera Fase : Talleres 1 vs San Lorenzo 2 (11 de julio)

: Talleres 1 vs San Lorenzo 2 (11 de julio) Primera Fase : Independiente 1 vs Talleres 2 (20 de julio)

: Independiente 1 vs Talleres 2 (20 de julio) Primera Fase : Talleres 0 vs Godoy Cruz 0 (27 de julio)

: Talleres 0 vs Godoy Cruz 0 (27 de julio) Primera Fase : Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto)

: Lanús 1 vs Talleres 0 (8 de agosto) Primera Fase : Talleres 0 vs San Martín (SJ) 0 (18 de agosto)

: Talleres 0 vs San Martín (SJ) 0 (18 de agosto) Primera Fase : Atlético Tucumán 3 vs Talleres 0 (23 de agosto)

: Atlético Tucumán 3 vs Talleres 0 (23 de agosto) Primera Fase : Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto)

: Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto) Primera Fase : Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre)

: Tigre 0 vs Talleres 0 (14 de septiembre) Primera Fase : Rosario Central 1 vs Talleres 1 (21 de septiembre)

: Rosario Central 1 vs Talleres 1 (21 de septiembre) Primera Fase : Talleres 1 vs Sarmiento 0 (27 de septiembre)

: Talleres 1 vs Sarmiento 0 (27 de septiembre) Primera Fase : Talleres 0 vs Belgrano 0 (5 de octubre)

: Talleres 0 vs Belgrano 0 (5 de octubre) Primera Fase : Gimnasia 1 vs Talleres 2 (11 de octubre)

: Gimnasia 1 vs Talleres 2 (11 de octubre) Primera Fase : Talleres 0 vs River Plate 2 (18 de octubre)

: Talleres 0 vs River Plate 2 (18 de octubre) Primera Fase : Vélez 0 vs Talleres 1 (1 de noviembre)

: Vélez 0 vs Talleres 1 (1 de noviembre) Primera Fase : Talleres 1 vs Platense 0 (8 de noviembre)

: Talleres 1 vs Platense 0 (8 de noviembre) Primera Fase: Instituto 0 vs Talleres 0 (16 de noviembre) Horario Boca Juniors y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

