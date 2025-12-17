Bomberos rescataron una serpiente en pleno salón de la EET N°1 de Monterrico

Rescataron una serpiente en una escuela de Monterrico.

Bomberos Voluntarios de Monterrico rescataron una serpiente en la EET N°1 este martes al mediodía. Alertados por autoridades del colegio, actuaron rápido en un salón de clases y el animal fue liberado en zona rural, protegiendo a alumnos y docentes.

Rápida actuación de los bomberos voluntarios A las 12:00, la Sra. Directora de la EET N°1, llamó informando la presencia de una serpiente que generó sorpresa y alarma entre el personal del colegio. El animal se ocultaba en medio de las cortinas de un salón de clases y era difícil de agarrar.

Inmediatamente se dirigió al establecimiento el móvil 7 con chofer Oficial Ayudante Morales R. y a cargo Oficial Ayudante Basualdo R. quienes al llegar al lugar, localizaron la serpiente y procedieron a su captura segura, priorizando la protección de alumnos, docentes y el propio reptil.

Embed Traslado exitoso a su hábitat natural El animal fue trasladado sin incidentes a una zona rural a 8 km de Monterrico, su hábitat natural. El operativo finalizó con éxito, destacando la eficiencia de los bomberos voluntarios en emergencias urbanas.

