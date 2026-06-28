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28 de junio de 2026 - 23:16
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Bosnia busca hacer historia con el pase a octavos frente a Estados Unidos

Bosnia-Herz. se mide ante Estados Unidos en el estadio San Francisco el miércoles 1 de julio a las 21:00 (hora Argentina).

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Bosnia busca hacer historia con el pase a octavos frente a Estados Unidos
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 1 de julio, Bosnia-Herz. enfrentará a Estados Unidos en el estadio San Francisco, por el duelo correspondiente a la llave 7 del Mundial.

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El cruce entre norteamericanos y bosnios reúne a dos equipos que aseguraron su presencia en los 16avos por caminos diferentes. Mientras uno resolvió su clasificación de manera anticipada con sus dos primeros triunfos, el otro avanzó como uno de los mejores terceros.

Estados Unidos se convirtió en el tercer y último anfitrión en asegurar su lugar en la primera ronda eliminatoria tras finalizar como líder del Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino comenzó su campaña con una contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay y luego superó 2-0 a Australia. Ya con el boleto asegurado y varios cambios en su formación, cayó 3-2 frente a Turquía en un encuentro que se definió en los instantes finales.

Los norteamericanos atraviesan uno de los mejores momentos de su historia mundialista. Alcanzaron por octava vez la fase eliminatoria y buscarán igualar su mejor actuación reciente, tras haber llegado a los octavos de final en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Bosnia y Herzegovina, en tanto, aseguró su clasificación tras sumar cuatro puntos en el Grupo B y meterse entre los mejores terceros. El conjunto balcánico inició su participación con un valioso empate 1-1 frente al anfitrión Canadá, luego sufrió una dura derrota por 4-1 ante Suiza y cerró la fase de grupos con un convincente triunfo por 3-1 sobre Catar.

Los dirigidos por Sergej Barbarez llegaron a esta Copa del Mundo después de eliminar a Italia en el repechaje de la UEFA. Ahora disputarán por primera vez una serie de eliminación directa en un Mundial, superando lo conseguido en Brasil 2014, donde quedaron eliminados en la fase de grupos durante su debut en la competencia.

El historial entre ambos se limita a tres amistosos internacionales. Los norteamericanos se mantienen invictos, con dos victorias y un empate. Será el estreno de este duelo en una Copa del Mundo.

Horario Estados Unidos y Bosnia-Herz., según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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