domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 06:59
Copa Libertadores

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Botafogo y Nacional Potosí. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Nacional llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Tercera Fase, mientras que Botafogo no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 25 de febrero se enfrenten en el Engenhão. El partido por la llave 5 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Nacional Potosí quien ganó 1 a 0.

Horario Botafogo y Nacional Potosí, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

